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Путин поздравил президента Чехии с Днем образования Чехословакии

Политика

100 лет назад в результатет распада Австро-Венгрии, проигравшей Первую мировую войну, появилась Чехословакия

Путин поздравил президента Чехии с Днем образования Чехословакии
Shazz
Государственный герб Чехословацкой Республики 1918—1939

Москва, 28 октября 2018, 11:49 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил своего чешского коллегу с чешским национальным праздником — Днем образования самостоятельного чехословацкого государства. Поздравительная телеграмма опубликована сегодня, 28 октября, на сайте Кремля.

Путин пишет, что ровно 100 лет назад чешский народ вместе со словацким народом отстоял свое право на государственный суверенитет.

«В России с уважением относятся к Чехии, наши страны связывают узы культурной и духовной близости», — сказано в поздравительной телеграмме российского лидера.

Глава Российского государства выразил уверенность, что развитие двустороннего диалога и конструктивного сотрудничества в самых разных областях отвечает общим интересам России и Чехии.

Кроме того, Путин желает президенту Земану доброго здоровья и всяческих успехов. Всем чешским гражданам президент России желает благополучия и процветания.

Напомним, что Чехословакия как независимое государство было образовано в ноябре 2018 в результатет распада Австро-Венгрии, которая потерпела поражение в Первой мировой войне.

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Внешняя политика России
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