НПО выявила первые нарушения на выборах президента Грузии

Тбилиси, , 11:19 — REGNUM Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» выявила первые нарушения на выборах президента Грузии. Результаты наблюдений, проведенных с 8 до 10 часов утра по местному времени 28 октября, представил руководитель организации Сулхан Саладзе.

Общая оценка наблюдателей была положительной: процесс голосования проходит в мирной обстановке, большинство избирательных участков открылись вовремя, с соблюдением предусмотренных законом процедур и были готовы к приему избирателей.

Тем не менее, выявлено несколько нарушений, по которым наблюдатели «Ассоциации молодых юристов» уже составили и подали в избирательные комиссии 10 жалоб, а также записали 2 замечания в книге замечаний.

Одно нарушение было зафиксировано на 78-м избирательном участке Самгорского избирательного округа Тбилиси, где избиратель вынес бюллетень с избирательного участка.

«В связи с этим фактом член комиссии заявил: ничего, допустим исключение. Но согласно пункту 16-му статьи 63-ей Избирательного кодекса Грузии, избирательный бюллетень — это собственность государства. В день голосования запрещено самовольно выносить бюллетень из здания голосования или уничтожать его. В связи с этим фактом наш наблюдатель составил жалобу», — сообщил Саладзе.

Среди других нарушений он назвал факт агитации на 8-м избирательном участке в Боржоми. Выразился он в том, что местные наблюдатели явились на избирательный участок в жилетах с портретами кандидата Саломе Зурабишвили. Председатель комиссии потребовал, чтобы оба наблюдателя покинули участок. А сами наблюдатели заявили, что жилеты им выдали в офисе правящей партии «Грузинская мечта».

Целый ряд нарушений наблюдатели от «Ассоциации молодых юристов» выявили в связи с процедурой жеребьевки, проводившейся для выявления членов избирательной комиссии, которым будет передана переносная избирательная урна. Такие нарушения в основном были зафиксированы на избирательных участках в Тбилиси.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов. 400 представителей «Ассоциации молодых юристов» Грузии наблюдают за выборами в Тбилиси и 9 регионах Грузии

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