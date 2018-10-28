Оппозиция призывает «Грузинскую мечту» не пугать и не подкупать избирателей

Тбилиси, , 10:49 — REGNUM Оппозиция, которую представляют бывшие и нынешние соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призывает правящую партию «Грузинская мечта» и ее лидеров не пугать избирателей.

По мнению оппонентов нынешней власти, лидеры правящей партии в ожидании собственного поражения на выборах делают панические заявления и пытаются запугать и подкупить граждан.

Соответствующие заявления 28 октября сделали как представители «Европейской Грузии», в которой состоят отделившиеся от «Единого национального движения» в конце 2016 года лидеры, так и самого «Единого национального движения» и объединившихся вокруг него «оппозиционных партий».

«Призываю «Грузинскую мечту» не пугать народ и не создавать искусственный ажиотаж. Призываю население идти на выборы. Все пройдет мирно и очень хорошо. Кто станет президентом Грузии, решите вы, а не кто-то другой», — заявила на специальной пресс-конференции в офисе партии член «Европейской Грузии» Елена Хоштария.

Теме запугивания и подкупа избирателей посвятил специальный брифинг представитель «объединенной» вокруг «Единого национального движения» оппозиции, лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, бывший соратник Саакашвили, вышедший из рядов ЕНД в преддверии парламентских выборов 2016 года из-за не устроившего его места в партийном списке (так было заявлено после ухода Вашадзе) и основавший собственную партию. Сегодня он вновь объединился с верными экс-президенту соратниками и вместе с ними борется за выдвинутого ЕНД кандидата.

На брифинге в избирательном штабе кандидата от ЕНД Григола Вашадзе Георгий Вашадзе представил и конкретные факты нарушений, которые уже зафиксированы в ходе выборов. По его информации, активисты «Грузинской мечты» мобилизованы у избирательных участков и занимаются подкупом и запугиванием избирателей. Подобные факты «объединенная оппозиция» с утра выявила на избирательных участках в Марнеули, Кобулети и Тбилиси.

Паническим заявлением лидеров «Грузинской мечты» оппоненты сочли заявление председателя парламента Ираклия Кобахидзе, который в преддверии выборов обратился к оппозиции и призвал ее не фальсифицировать результаты экзит-полов, которые проводятся по заказу ассоциируемой с «Единым национальным движением"телекомпании «Рустави-2».

"Призываю «Национальное движение» не фальсифицировать результаты собственных экзит-полов так, как они в течение 2 месяцев фальсифицировали результаты опросов общественного мнения. Напомню им, что у лжи ноги коротки, просуществует она всего несколько часов, потому что через несколько часов будут выложены официальные данные избирательной администрации», — заявил председатель парламента и призвал телекомпанию «Рустави-2» вместе с результатами заказанных ЕНД экзит-полов опубликовать после выборов и экзит-полы, проведенные по заказу других партий.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов.

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