В Грузии проходят выборы главы государства

Тбилиси, , 09:12 — REGNUM В Грузии сегодня, 28 октября, проходят выборы президента. По всей стране открылись 3705 избирательных участков в 84 избирательных округах. За рубежом открылись 55 участков в 41 стране.

На пост президента Грузии претендуют 25 кандидатов, но основная борьба разворачивается между бывшим министром иностранных дел Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая в стране партия «Грузинская мечта» и кандидатом от объединённой оппозиции «Сила в единстве» Григолом Вашадзе, который в прошлом был соратником экс-президента Михаила Саакашвили.

По грузинским законам выборы будут считаться состоявшимися в любом случае — порог явки не установлен. Победителем будет считаться тот, кто наберет 50% плюс один голос. Если никто из кандидатов не заручится таким количеством голосов, то будет объявлен второй тур, в котором все решится простым большинством.

Примечательно, что в Российской Федерации избирательные участки для голосования на выборах президента Грузии не открывались, так как после 2008 года между странами нет дипломатических отношений. При этом в России проживают около 150 тыс. грузин.

Стоит также отметить, что нынешние выборы президента Грузии — последние выборы главы государства путем прямого голосования. Через 6 лет президента Грузии будут выбирать 300 делегатов.