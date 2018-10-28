МВД Грузии обещает избирателям «мирную и безопасную среду»

Тбилиси, , 09:11 — REGNUM Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария обещает всем гражданам мирную и безопасную среду, чтобы те могли свободно проголосовать на выборах президента. Специальное заявление министр сделал в ходе президентских выборов 28 октября.

«В первую очередь, хочу сказать, что министерство внутренних дел находится в полной готовности для того, чтобы выборы по всей стране прошли в мирной и безопасной среде. Каждый полицейский готов к тому, чтобы у наших граждан была возможность сделать выбор в мирной и безопасной обстановке. Это самое важное и самое главное», — заявил Гахария.

На вопрос, за кого проголосовал он лично, министр ответил, что сделал выбор с учётом отмечаемого в этом году 100-летия Первой Грузинской Республики и во имя будущего независимой Грузии.

«Что касается моего выбора, символично, что в этом году мы отмечаем 100-летие Первой Республики, единственного и первого за последние 100 лет опыта независимости. Конечно, наша цель — иметь больше связи с этим величайшим успешным опытом. Еще лидеры нашего национального движения своим идеалом называли именно Первую Республику 1918−1921 годов, и эта историческая связь сегодня будет восстановлена и откроет нам путь к европейской, независимой и единой стране», — заявил Георгий Гахария.

Между тем, грузинские телекомпании сообщили, что в ночь с 27 на 28 октября в Тбилиси появились водометы и спецтехника, которые обычно полиция применяет для разгона митингов. На вопросы относительно этого факта министр ответил, что для достижения главной цели — мирного проведения выборов — спецтехника и полицейские силы передвигаются по стране в том количестве и с той целью, которые министерство считает необходимыми и обязательными.

Напомним, что 28 октября в Грузии проходят последние всенародные выборы президента. На пост главы государства претендуют 25 кандидатов, в том числе потомок грузинских эмигрантов — представителей правительства Первой Грузинской Республики, независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Правящая партия «Грузинская мечта» своего кандидата на этих выборах выдвигать не стала и заявила поддержку Саломе Зурабишвили.

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