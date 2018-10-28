В Грузии проходят последние всенародные выборы президента

Тбилиси, , 08:56 — REGNUM В Грузии 28 октября проходят последние всенародные выборы президента. Для выборов президента открыто 3 703 избирательных участка, в том числе 55 — за границей и 11 — «в порядке исключения», то есть временных.

По данным ЦИК Грузии, общее число избирателей составляет 3 518 877 человек. В это количество входят и зарегистрированные за рубежом 14 795 избирателей.

На пост главы государства претендуют 25 кандидатов, 19 из них представлены политическими партиями, а шесть — инициативными группами. Несмотря на то, что два кандидата — Вахтанг Габуния от «Христианско-демократического движения» и Акакий Асатиани от «Союза традиционалистов Грузии» — незадолго до выборов сняли свои кандидатуры, решением ЦИК их фамилии остались в избирательных бюллетенях, так как в предусмотренные для снятия кандидатур сроки они не уложились.

Избирательные бюллетени были напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках, а для четырёх избирательных участков были изготовлены специальные трёхязычные (грузино-армяно-азербайджанские) бюллетени. Для слабовидящих избирателей на всех участках имеются увеличительные линзы, а для незрячих — специальные формы.

Для победы в первом же туре выборов один из кандидатов должен набрать более 50% голосов, причём, достаточно будет и одного дополнительного голоса. Если же предел 50%+1 ни один кандидат не преодолеет, через две недели после первого тура ЦИК назначит второй тур выборов, в который выйдут два набравших больше всего голосов кандидата.

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» на этот раз своего кандидата в президенты выдвигать не стала, но объявила о поддержке кандидатуры Саломе Зурабишвили, которая считается независимой, но для большинства населения ассоциировалась с «Грузинской мечтой» и в статусе независимого депутата парламента была активным сторонником всех инициатив и законопроектов правительства.

Её основными конкурентами, если верить различным опросам общественного мнения, являются кандидат от «Единого национального движения» Григол Вашадзе и кандидат от «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Обе партии, в которых состоят нынешние и бывшие соратники экс-президента Саакашвили, незадолго до выборов заключили меморандум, согласно которому не будут выступать друг против друга и все усилия направят на борьбу с кандидатом от правительства, чтобы одержать над ним «уверенную победу».

После инаугурации пятого президента, который, возможно, будет избран 28 октября, вступит в силу новая редакция Конституции Грузии, в которой полномочия действующего президента будут существенно урезаны. Согласно многократно измененному основному закону, выборы следующего президента Грузии состоятся после того, как в 2024 году население страны изберёт парламент нового созыва по новой пропорциональной системе. Этот парламент укомплектует специальную коллегию выборщиков, в которую войдут 300 представителей парламента Грузии, парламентов Аджарской и Абхазской (функционирующей в Тбилиси) автономной республики и органов местного самоуправления. Именно эта коллегия из 300 человек будет в дальнейшем избирать президента Грузии.

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