Воскресенье, 28 Октября 2018 года
09:59:37 МСК

Меркель разглядела на Путине «сибирское пальто»

Политика

Просторы и богатства Сибири не дают германскому канцлеру покоя

Меркель разглядела на Путине «сибирское пальто»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель и Владимир Путин перед началом встречи лидеров России, Турции, Германии и Франции

Стамбул, Турция, 28 октября 2018, 08:47 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель обратила внимание на пальто, которое надел президент Российской Федерации Владимир Путин в Стамбуле и почему-то назвала его «сибирским». Случай имел место вечером 27 октября в Стамбуле, где проходил четырехсторонний саммит по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Видеозапись момента опубликовал телеканал RT.

Президент России выходил из дворца Вахдеттин, в котором проходил саммит и надел верхнюю одежду. Меркель, которая увидела эта, поинтересовалась у Путина:

«Сибирское пальто?» — спросила германский канцлер на русском языке.

Путин, который по всей видимости разговаривал до этого на английском языке с президентом Франции Эммануэлем Макроном, также на английском ответил «Нет».

Меркель также повторила словосочетание «сибирское пальто» на английском языке, а Путин отметил, что ему нравится «сибирское».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле состоялся четырехсторонний саммит лидеров России, Турции, Германии и Франции, которые обсуждали ситуацию в Сирийской Арабской Республике.

По итогам саммита Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон приняли коммюнике, в котором подтвердили свою приверженность территориальной целостности Сирии, призвали активнее бороться с терроризмом и создать все условия для возвращения сирийских беженцев домой.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить