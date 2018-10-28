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Песков заявил, что вопрос о визите Путина в США не решен

Политика

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном визите Владимира Путина в США

Песков заявил, что вопрос о визите Путина в США не решен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Стамбул, Турция, 28 октября 2018, 08:38 — REGNUM  Четких договоренностей по возможному визиту Владимира Путина в Вашингтон пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном визите Владимира Путина в США, которое сделал помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже во время мероприятий, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны.

25 октября в МИД РФ сообщили, что рассматривают перспективу встречи лидеров России и США не только в рамках международных мероприятий, но и в формате отдельных визитов.

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Российско-американские отношения
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