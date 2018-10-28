Песков заявил, что вопрос о визите Путина в США не решен

Стамбул, Турция, , 08:38 — REGNUM Четких договоренностей по возможному визиту Владимира Путина в Вашингтон пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о возможном визите Владимира Путина в США, которое сделал помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон 23 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Париже во время мероприятий, посвященных годовщине окончания Первой мировой войны.

25 октября в МИД РФ сообщили, что рассматривают перспективу встречи лидеров России и США не только в рамках международных мероприятий, но и в формате отдельных визитов.