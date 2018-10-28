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Над правительственными зданиями США приспустят флаги

Политика

Флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями США будут приспущены в знак уважения к памяти жертв атаки в Питтсбурге

Над правительственными зданиями США приспустят флаги
Иван Шилов © ИА REGNUM
Флаг США

Вашингтон, 28 октября 2018, 08:31 — REGNUM  Флаги над всеми правительственными зданиями США будут приспущены до 1 ноября в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому все флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями США будут приспущены в знак уважения к памяти жертв атаки в Питтсбурге.

Распоряжение относится к американским посольствам, военным базам и военно-морским судам во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) было совершено нападение на синагогу. От огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 6 были доставлены в больницу. Местному жителю, открывшему стрельбу, предъявлено обвинение по 29 пунктам, включая 11 пунктов использования огнестрельного оружия для совершения убийства.

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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