Над правительственными зданиями США приспустят флаги

Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Флаги над всеми правительственными зданиями США будут приспущены до 1 ноября в связи с атакой на синагогу в Питтсбурге, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому все флаги над Белым домом и другими правительственными зданиями США будут приспущены в знак уважения к памяти жертв атаки в Питтсбурге.

Распоряжение относится к американским посольствам, военным базам и военно-морским судам во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в городе Питтсбург (штат Пенсильвания, США) было совершено нападение на синагогу. От огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 6 были доставлены в больницу. Местному жителю, открывшему стрельбу, предъявлено обвинение по 29 пунктам, включая 11 пунктов использования огнестрельного оружия для совершения убийства.