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«Наблюдайте, но не бойтесь» — генерал США о «караване мигрантов»

Политика

Ранее вице-президент Майкл Пенс заявил, что США готовы предпринять все возможное, чтобы не допустить проникновения «каравана мигрантов» на территорию страны

Вашингтон, 28 октября 2018, 08:29 — REGNUM  В приближающемся к США «караване мигрантов» нет поводов для всенародного страха, считает Мартин Демпси, отставной генерал, бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США. В твиттере генерал Демпси пишет:

«Возможно, среди тех, кто приближается к нашим границам в караване или индивидуально, есть люди, которые в отчаянии станут преступниками. Но есть еще больше, чьи дети или внуки станут деловыми, научными, политическими и военными лидерами. Наблюдайте, но не бойтесь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о втором «караване мигрантов», который движется по направлению к США. Маршем к Мексике вслед за первым «караваном» выдвинулись около тысячи человек. Ожидается, что по пути число участников может значительно вырасти.

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