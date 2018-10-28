Питтсбург. Безопасные убежища в США перестают быть безопасными?

Питтсбург, США, , 08:00 — REGNUM Нападение на синагогу в Питтсубрге, унесшее жизни одиннадцати человек, потрясло Америку. Помимо Дональда Трампа, который назвал произошедшее атакой на все человечество и выступил за ужесточение закона о смертной казни, высказались и сенаторы от Пенсильвании — штата, где произошла трагедия.

«Сегодня вся наша страна солидарна с еврейской общиной Питтсбурга, — пишет сенатор Боб Кейси. — Мы оплакиваем потерянные 11 жизней в синагоге «Древо жизни» и молимся за их семьи. Это был злобный акт ненависти и преступник должен быть привлечен к полной мере ответственности. Мы стоит рядом с жертвами и с их семьями в этой трагедии, а те из нас, кто облечены властью, обязаны принять меры, чтобы снизить вероятность массовой стрельбы. Мы должны держаться вместе как нация и ответить на этот вызов».

«Синагоги и другие места богослужений — это безопасные убежища, где общины собираются вместе, чтобы праздновать, молиться и размышлять. То, то произошло в «Древе жизни», было трусливым актом насилия, подпитанным ненавистью и антисемитизмом», — считает сенатор Пэт Туми.

Как сообщало ИА REGNUM, Прокуратура штата Пенсильвания предъявила обвинение по 29 пунктам мужчине, открывшему эту стрельбу. Обвинение включает 11 пунктов использования огнестрельного оружия для совершения убийства. Также предъявлены обвинения в препятствовании осуществлению религиозных верований и в причинении повреждений сотрудникам общественной безопасности.