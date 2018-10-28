Отправка гумконвоя в лагерь «Рукбан» в Сирии сорвана из-за США

Москва, , 05:14 — REGNUM США не способны выполнить обязательства по обеспечению безопасности в своей зоне Эт-Танф в Сирии. По этой причине сорвана отправка гуманитарного конвоя в лагерь «Рукбан», сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

Речь идет о зоне протяженностью 55 км вокруг военной базы международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс. Об отмене отправки гумконвоя официально сообщили представители ООН, объяснив такое решение отсутствием гарантий безопасности.

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По словам Савченко, сирийские власти и российские представители проделали большую работу, чтобы в лакерь «Рукбан» отправился гумконвой. Однако в районе Эт-Танф присутствует множество вооруженных, никем не контролируемых боевиков, способных на любые провокации.

Без гарантий безопасности передвижение гумконвоев в таких районах — чрезвычайно опасно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в лагере «Рукбан», который находится у сирийско-иорданской границы и насчитывает около 50 тыс. беженцев, сложилась катастрофическая ситуация. Ранее Владимир Савченко заявил, что виной тому — действия военного контингента США, незаконно обосновавшегося в районе Эт-Танф.

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