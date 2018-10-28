В ОБСЕ Россию призвали отменить решение суда о штрафе для Альбац

Вена, , 04:52 — REGNUM Решение московского суда о штрафе в отношении журнал The New Times и его главного редактора Евгении Альбац является беспрецендентным с точки зрения вреда для свободы СМИ в России. Об этом заяил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, сообщает пресс-служба организации.

Дезир обратился к российским властям с призывом отменить решение суда после подачи апелляционной жалобы. Представитель ОБСЕ также заявил, что России стоит срочно изменить закон об иноагентах во избежание повторения подобных инцидентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября сетевое издание The New Times и Евгения Альбац были оштрафованы на 22 млн 250 тыс. рублей за несвоевременное предоставление сведений о финансировании СМИ в Роскомнадзор. Суд установил, что компания «Новые времена», получив 22,25 млн рублей от признанной иноагентом НКО «Фонд поддержки свободной прессы», не предоставила в Роскомнадзор уведомление о получении данных средств от иностранного источника за три квартала 2017 года.

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