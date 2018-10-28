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Президентом Ирландии вновь избран Майкл Хиггинс

Политика

Явка составила 43%

Дублин, 28 октября 2018, 04:39 — REGNUM  Переизбрание действующего президента Майкла Хиггинса стало итогом всеобщего голосования в Ирландии. Кандидатуру Хиггинса поддержали 56% избирателей, передает ирландский телеканал RTE.

В борьбе за президентское кресло участвовало шесть человек. Второй результат — 23,1% голосов — у предпринимателя Питера Кейси, на третьем месте бизнесмен Шон Галлахер (6,4%).

Явка составила 43%. Хиггинса, ставшего президентом Ирландии в 2011 году, ждет второй семилетний срок.

Майкл Дэниел Хиггинс родился 18 апреля 1941 года в Лимерике. Он выступает, в частности, за продвижение ирландской культуры и гэльского языка.

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