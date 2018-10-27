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Путин: РФ оставляет за собой право помочь Дамаску в случае провокаций

Политика

27 октября в Стамбуле прошел четырёхсторонний саммит (РФ, Турция, Германия, Франция) по ситуации в Сирии

Путин: РФ оставляет за собой право помочь Дамаску в случае провокаций
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 22:38 — REGNUM  Российская Федерация готова помочь вооруженным силам Сирии в случае провокаций членов незаконных вооруженных формирований в провинции Идлиб. Об этом заявил глава РФ Владимир Путин по итогам четырехстороннего саммита по Сирии.

«Если радикальные элементы … будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства», — сказал глава государства.

Российская сторона надеется, что Турция в ближайшее время выполнит взятые на себя обязательства по выводу оппозиционных сил из демилитаризованной зоны, отметил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в Стамбуле прошел четырёхсторонний саммит (РФ, Турция, Германия, Франция) по ситуации в Сирии.

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