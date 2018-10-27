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Трамп выступил за ужесточение закона о смертной казни

Политика

27 октября в городе Питтсбург неизвестный устроил стрельбу в синагоге

Трамп выступил за ужесточение закона о смертной казни
James St. John
Храмовая площадь. США

Вашингтон, 27 октября 2018, 20:59 — REGNUM  Закон о смертной казни необходимости ужесточить в США. Об этом, как передает ABC, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя стрельбу в синагоге в Питтсбурге.

«Любой, кто совершит подобное по отношению к невинным людям, находящимся в храме или в церкви, должен заплатить высшую цену», — заявил глава Белого дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября в городе Питтсбург неизвестный устроил стрельбу в синагоге. По последним данным, в результате инцидента погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

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Стрельба в синагоге в Питтсбурге
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