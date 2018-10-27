Трамп о стрельбе в Питтсбурге: «Похоже, несколько человек погибли»

Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter прокомментировал ЧП в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где неизвестный открыл огонь по посетителям синагоги.

«Слежу за событиями в Питтсбурге… — написал глава Белого дома. — Правоохранительные органы на месте… Похоже, несколько человек погибли… Да благословит всех Господь!»

Ранее телеканал CBS Pittsburgh со ссылкой на свои источники сообщил, что в американском городе Питтсбург в синагоге произошла стрельба. По последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек, еще несколько пострадали.

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