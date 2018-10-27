«Армянские власти не обсуждали с Болтоном покупку американского вооружения»

Ереван, , 18:57 — REGNUM Слова советника президента США Джона Болтона о приобретении американской военной техники были всего лишь на уровне заявлений, никаких конкретных обсуждений по этому поводу не проводилось. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности Армении Армен Григорян.

«США сделали политические заявления о 907-й поправке, но мы считаем, что в регионе вооружение должно быть сведено к минимуму. Гонка вооружений между Арменией и Азербайджаном никак не помогает, чтобы конфликт [нагорно-карабахский] был урегулирован, а Армения однозначно за, чтобы конфликт был решён, а если мы хотим решить конфликт, то это означает, что гонку вооружений необходимо остановить», — сказал Григорян в эфире армянской службы «Радио Свобода».

Он ещё раз уточнил, что это просто заявления, нет ничего конкретного, Армения ничего не можем сказать по этому поводу.

Заявление Болтоно сегодня, 27 октября, коротко прокомментировал также и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Правительство Армении ничем не ограничено. Если будет выгодное для нас предложение, мы обсудим», — сказал Пашинян.

25 октября в интервью «Радио Азатутюн» Джон Болтон сказал, что есть много альтернатив, в том числе в сфере продажи оружия.

«У нас есть ограничения, которые Конгресс наложил на Соединенные Штаты с точки зрения продажи [оружия] Азербайджану и Армении из-за конфликта. Но есть исключения. И, как я сказал премьер-министру, если речь идет о покупке либо российской военной техники, либо американской, то мы бы предпочли последнее. Мы считаем, что наша техника в любом случае лучше, чем российская. Поэтому мы хотим рассматривать такую возможность. И я думаю, что это увеличивает возможности Армении, когда она не полностью зависит от одной крупной державы», — отметил Болтон.

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