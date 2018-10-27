Подавляющее большинство финнов выступают против членства в НАТО

Хельсинки, , 18:25 — REGNUM Финский журнал Rauhan Puolesta («За мир») опубликовал статью, посвященную учениям НАТО Trident Juncture-2018. Издание высказывает мнение, что данные учения повышают напряженность в регионе.

Кроме этого, журнал приводит цифры, которые отражают общественные настроения в Финляндии. Издание сообщает, что только 20% финнов поддерживают членство страны в НАТО.

В статье высказывается мнение, что в нынешних условиях обострения международной обстановки Финляндии нет смысла соглашаться на участие в конфронтации двух сверхдержав. Финляндия должна своими действиями попытаться снизить напряженность и сосредоточиться на том, чтобы выступать в качестве посредника между крупными державами при решении спорных вопросов. Хорошим примером является саммит в Хельсинки и его возможное продолжение.

Журнал Rauhan Puolesta является изданием Финского комитета мира, политически и религиозно независимой общественной организации, которая создана в 1949 году. Комитет работает против вступления Финдяндии в НАТО или военный блок Евросоюза, считая нейтралитет лучшим выбором для Финдляндии.

По имеющейся в открытом доступе информации, в учениях Trident Juncture-2018 принимают участие 31 страна. Из всех этих участников 29 стран — это члены НАТО. Кроме этого, в учениях принимают участие еще две станы: Финляндия и Швеция.

Задействуются пятьдесят тысяч военнослужащих, десять тысяч единиц техники, двести пятьдесят самолетов и шестьдесят пять кораблей, в том числе, американский атомный авианосец «Гарри Трумен».