Трампа раскритиковали за слишком мягкие санкции в отношении Ирана

Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подвергся критике за мягкость санкций, введенных в отношении Ирана, сообщает 27 октября Associated Press.

Критика пришла со стороны союзников главы Белого дома по Республиканской партии. Ряд конгрессменов обеспокоены тем, что санкции, которые должны быть введены в начале ноября 2018 года не достигнут поставленной перед собой задачи.

Напомним, в 2015 году администрация прежнего президента США Барака Обамы заключила с Ираном соглашение в соответствии с которым Тегеран обязался заморозить ядерную программу в обмен на частичное снятие санкций.

Новый президент США Дональд Трамп в мае 2018 года расторг соглашение, наложив на Иран новые санкции.

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