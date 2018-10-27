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Боевики ИГИЛ* убили 41 члена Демократических сил Сирии

Политика

ИГИЛ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Боевики ИГИЛ* убили 41 члена Демократических сил Сирии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террористы

Дамаск, 27 октября 2018, 17:48 — REGNUM  Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили 41 члена Демократических сил Сирии, сообщает 27 октября Al Arabia.

Инцидент произошел недалеко от границы с Ираком. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали массированное контрнаступления на ополченцев, состоящих преимущественно из сирийских курдов.

Напомним, гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года, когда акции протеста переросли в военное сопротивление правительству. В конфликт сразу же вмешались террористические группировки, сломить сопротивление которых удалось лишь благодаря помощи со стороны ВКС России и военным Ирана. Тем не менее, конфликт по-прежнему не исчерпан.

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Война в Сирии
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