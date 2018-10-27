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Покушавшегося на жизнь бывшего главы МВД Пакистана приговорили к 30 годам

Политика

Также преступник был оштрафован на $1 тыс. 100

Покушавшегося на жизнь бывшего главы МВД Пакистана приговорили к 30 годам
AlexVan
Тюрьма

Исламабад, 27 октября 2018, 17:41 — REGNUM  Суд Пакистана приговорил к 30 годам тюрьмы покушавшегося на убийство бывшего министра внутренних дел страны Акшана Икбала, сообщает 27 октября Anadolu.

Также преступник оштрафован на $1 тыс. 100. Бывший глава силового ведомства получил ранение в плечо во время митинга, ранение оказалось не опасным.

Напомним, Акшан Икбал является одним из ключевых оппозиционных политиков Пакистана, его влияние высоко в партии Пакистанская мусульманская лига, которая пребывала у власти, когда страну возглавлял премьер-министр Наваз Шариф.

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