В Москве арестован бывший зампрокурора Башкирии

Москва, , 16:41 — REGNUM Бывший первый заместитель прокурора Башкирии Олег Горбунов арестован до 26 декабря. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Решение об аресте 27 октября принял Басманный суд Москвы. На такой мере пресечения настояли органы СКР.

Также арестован зам. руководителя управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов. Оба они проходят по уголовному делу о получении взятки.

Напомним, Олег Горбунов был задержан ранее в аэропорту «Шереметьево». Также по делу проходят один из сотрудников прокуратуры Уфы, депутат горсовета Уфы и руководитель одной из фирм. Им вменяют посредничество во взяточничестве. Также среди фигурантов — первый вице-мэр Уфы, которому вменяют дачу взятки.

Преступление было совершено в 2017 году.

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