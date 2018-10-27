Армения задумалась о покупке оружия у США

Ереван, , 16:31 — REGNUM Армения может обсудить закупку вооружения у США в случае получения выгодного предложения от американской стороны, заявил 27 октября и.о. премьер-министра страны Никол Пашинян.

«Правительство не ограничено ничем. … будет выгодное для нас предложение — обсудим», — пояснил он.

Таким образом он отреагировал на слова советника президента США по национальной безопасности ДжонаБолтона, который во время официального визита в Ереван предложил покупать оружие в США. По словам советника, предлагаемая США техника «лучше, чем российская».

В декабре 2017 г. парламент Армении ратифицировал договор с РФ о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на $100 млн для финансирования поставок продукции военного назначения производства РФ.