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Путин в Стамбуле проводит переговоры с Эрдоганом

Политика

Российский лидер прибыл в Стамбул для участия в четырёхстороннем саммите по Сирии

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 15:30 — REGNUM  В Стамбуле проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 27 октября, пишут турецкие СМИ.

Перед встречей главы России и Турции воздержались от вступительных слов для прессы и сразу перешли к к переговорам за закрытыми дверьми.

Стоит отметить, что перед переговорами с Путиным Эрдоган встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер прибыл Стамбул, где он примет участие в четырёхстороннем саммите (Россия, Турция, Германия, Франция) по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Также у президента России запланирован ряд двусторонних контактов.

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Внешняя политика России
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