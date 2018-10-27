Путин в Стамбуле проводит переговоры с Эрдоганом

Стамбул, Турция, , 15:30 — REGNUM В Стамбуле проходят переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 27 октября, пишут турецкие СМИ.

Перед встречей главы России и Турции воздержались от вступительных слов для прессы и сразу перешли к к переговорам за закрытыми дверьми.

Стоит отметить, что перед переговорами с Путиным Эрдоган встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский лидер прибыл Стамбул, где он примет участие в четырёхстороннем саммите (Россия, Турция, Германия, Франция) по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Также у президента России запланирован ряд двусторонних контактов.