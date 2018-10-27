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Вооруженный народ России идёт на войну

Политика

Mobilizing the Russian Nation. By Melissa Kirschke Stockdale. Cambridge University Press, 2016

Вооруженный народ России идёт на войну

Александр Томилин, 27 октября 2018, 15:04 — REGNUM  

Войны XIX столетия выдвинули такое понятие, как «вооруженный народ». Однако в полной мере Европа столкнулась с этим в годы Первой мировой войны. Для победы в войне потребовалось не только поставить под ружьё миллионы солдат, но и заставить всю страну работать только для нужд фронта. Особенно трудно пришлось Российской империи — аграрной стране, вступившей в войну, требовавшей полной индустриализации промышленности и общества. Как показывает опыт истории — мало принудительно обязать граждан работать на заводах, надо ещё придать им мотивацию их труда. Эта сторона истории Первой мировой до сих пор мало изучена.

Попытка осветить тотальную мобилизацию Российской империи в годы мировой войны предпринята в книге Мелиссы Стокдэйл, профессора университета Оклахомы. Самый главный вопрос книги — насколько империи удалось справиться с привлечением своих подданных к работе «всё для фронта всё для победы»? Ответ кроется не в мероприятиях правительства, но в гражданственности и патриотизме подданных. Поэтому структура книги — тематическая. В одном разделе рассматриваются мероприятия правительства и общественных организаций в мобилизации масс, в другом — та же роль Православной церкви. При этом соблюдён и хронологический принцип. Первый начинается со «священного единения» августа 1914, а последний раздел посвящён 1917 году, когда была попытка мобилизации под лозунгом защиты «завоеваний революции».

Всё это упирается в вопросы — к кому и как обращались власти в призывах к жертвам «на алтарь Отечества?» Достоинство книги в том, что автор рассматривает положительные образы пропаганды для мобилизации масс, ибо в подобного рода литературе акцент делается на господствующей идеологии и образе врага. Тем самым книга как бы ещё и показывает ценности государства и народа накануне великих потрясений и представления о них. От монархических иллюзий о «единстве царя и народа» до керенщины и её «защиты народной свободы».

Так как автор использует огромную массу русских источников личного происхождения, происходит не только полное погружение читателя в эпоху, но и даются вполне убедительные и внятные ответы на заявленные вопросы.

Книга получилась небольшая, но интересная и яркая. Её плюс не только в необычном и всестороннем ракурсе освещения проблемы, но и в грамотности использования источников, терминов, и лёгкость при чтении. Поэтому любой исследователь эпохи войн и революций периода 1914−1922 гг. может уделить внимание этой умной, доходчиво написанной и яркой книге.

regnum author Александр Томилин
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