Порошенко назначил главу СБУ на оккупированной территории Донбасса

Киев, , 15:38 — REGNUM Нового начальника Главного управления Службы безопасности Украины на оккупированных украинскими силовиками территориях Донецкой и Луганской народных республик назначил президент Украины страны Пётр Порошенко. Указ об этом был опубликован 26 октября на сайте президента.

Указом главы Украины под номером №347/2018 начальником ГУ СБУ на оккупированных территориях Донбасса, был назначен Александр Карпенко.

Кроме того, Порошенко указом номер №346/2018 назначил начальником ГУ СБУ по Винницкой области Олега Зозулю, предварительно уволив занимавшего этот пост ранее Владимира Пахнюка.

Напомним, что до Карпенко пост главы СБУ на оккупированных Киевом территориях ДНР и ЛНР, занимал Александр Куць, который сейчас возглавляет оккупационную администрацию на территории ДНР. Назначенный на его место Карпенко ранее возглавлял ГУ СБУ в Волынской области.