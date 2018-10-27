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Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии

Политика

Лидер России, Турции, Германии и Франции будут обсуждать судьбу Сирии

Путин прибыл в Стамбул на саммит по Сирии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Самолет президента РФ

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 14:35 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в Стамбул для участия в четырехстороннем саммите по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Об этом сегодня, 27 октября, сообщает пресс-служба Кремля.

После прибытия в аэропорт российский лидер отправился во дворец Вахдеттин — историческую усадьбу, которая принадлежала последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину.

Здесь встретятся лидеры четырёх стран — России, Турции, Германии и Франции.

Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон будут детально обсуждать ситуацию в Сирийской Арабской Республике и дальнейший процесс урегулирования конфликта в этой стране.

Ранее состоялись переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в преддверии начала четырёхстороннего саммита

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Внешняя политика России
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