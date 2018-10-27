Премьер Японии Абэ намерен открыть «новую эру» отношений с Китаем

Анатолий Кошкин, , 14:33 — REGNUM

В Японии в целом позитивно оценили прошедший официальный визит премьер-министра Синдзо Абэ в Пекин для встреч и переговоров с китайскими высшими руководителями. При этом отмечается, что продолжавшийся семь лет «мораторий на визиты» лидеров двух стран-соседей был отменен во многом из-за политики президента США Дональда Трампа, который фактически объявляет двум крупнейшим экономикам Азии торговую войну, оправдывая это стремлением сократить торговый дефицит США с этими странами. Это грозит Японии и Китаю большими потерями в результате введения американцами дополнительных таможенных тарифов на ввозимые в страну товары этих стран. Попытке согласования действий двух стран в этой новой ситуации во многом и были посвящены переговоры Абэ в Пекине. В то же время Абэ постарался использовать визит для демонстрации эффективности своей дипломатии, направленной на урегулирование противоречий и нормализацию отношений с соседними странами.

Отравляясь в КНР, Абэ заявлял, что «Япония и Китай разделяют большую ответственность за процветание не только в регионе, но и во всем мире». «На основе признания этого факта я хотел бы провести откровенные переговоры с президентом Си Цзиньпинем и премьр-министром Ли Кэцянем по различным вопросам мировой политики», — заявил японский премьер перед отлетом в Пекин. Среди заявленных целей визита были также обмен мнениями с китайским руководством относительно обеспечения свободной и честной международной торговли и «превращения Восточно — Китайского моря в море мира, сотрудничества и дружбы .

Последнее имеет для Токио особое значение с точки зрения обеспечения безопасности. Ибо в акватории именно этого моря расположены контролируемые Японией острова Сэнкаку, принадлежность которых оспаривает КНР. Временами этот спор выходил за рамки словесной перепалки и приобретал острые формы, требовавшие реакции флотов двух стран. Празднование в этом году в двух странах 40-летия со дня заключения двустороннего Договора о мире и дружбе помогло организовать визит и придать ему позитивное звучание, как предвестник начала нового этапа японо-китайских отношений. Как заявил Абэ, он «хочет открыть новую эру для Японии и Китая». «Поскольку наши отношения вернулись на колею нормализации, мы хотим достичь взаимовыгодных результатов через стабильное развитие наших связей на долгосрочной основе», — подчеркнул премьер-министр Японии.

Однако для этого слов мало, нужны конкретные дела по устранению насаждения в японском обществе искаженного представления о том, как и почему Япония оккупировала Китай и 14 лет вела в этой стране, по сути, войну на уничтожение. По разным данным, в ходе агрессии Японии на континенте потери Китая составили от 30 до 35 миллионов человек. Если японское правительство действительно ставит задачу начать писать новую страницу своих отношений с Китаем, вопросы признания ответственности за войну и жестокости едва ли можно будет обойти. В заявлениях официального представителя МИД КНР неоднократно звучали призыва к японской стороне"придерживаться объективного взгляда на историю, практическими действиями трезво оценить и переосмыслить историю, принять надлежащие меры для урегулирования соответствующих вопросов».

Председатель КНР Си Цзиньпинь поддержал оптимистичный настрой японского гостя. Отметив на встрече с ним, что «китайско-японские отношения вернулись на правильную колею развития». Он также заявил, что высоко ценит желание Абэ улучшить и развивать двусторонние отношения, которое он не раз высказывал. «Являясь важными мировыми экономиками и влиятельными странами, здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Японией соответствует как коренным интересам народов двух стран, так и ожиданиям всего международного сообщества», — сказал Си Цзиньпин. Председатель КНР призвал придерживаться мирного и дружественного направления, углублять взаимовыгодное сотрудничество, содействовать тому, чтобы китайско-японские отношения получили новый импульс развития.

Среди достигнутых соглашений по торгово-экономическим вопросам предусматривается интенсификация двустороннего экономического взаимодействия и продвижение принципов свободной торговли, совместное участие в реализации инфраструктурных проектов в третьих странах, диалог о сотрудничестве в вопросах разработки новейших технологий, создание фонда на случай финансовых кризисов и др.

Стороны договорились координировать усилия по денуклеаризации КНДР.

К радости японских детей достигнута договоренность о «гастролях» в Японии пользующихся здесь большой популярностью китайских гигантских панд, которые будут помещены в зоопарки страны.

Токио