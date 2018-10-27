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Израиль: Приказ о ракетном обстреле из Газы отдали власти Сирии и Ирана

Политика

В ответ на ракетный обстрел израильская армия нанесла серию ударов по целям в секторе Газа

Израиль: Приказ о ракетном обстреле из Газы отдали власти Сирии и Ирана
Иллюстрация: Mapn.ro
Ракетный обстрел

Иерусалим, 27 октября 2018, 14:29 — REGNUM  Власти Израиля утверждают, что к ракетной атаке по израильской территории из сектора Газа в ночь на 27 октября причастны власти Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Иран. Об этом сегодня, 27 октября, заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус на брифинге.

По его словам, израильские власти считают, что палестинская группировка «Исламский джихад» получила приказ о ночном ракетном обстреле Израиля от властей Сирии и Ирана.

«Мы видим явную связь между палестинским «Исламским джихадом» и режимом в Дамаске, а также (иранским) Корпусом стражей исламской революции», — сказал Конкрикус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 27 октября израильские военные зафиксировали несколько десятков ракетных пусков с территории сектора Газа по территории Израиля. Часть ракет удалось перехватить израильской системе противовоздушной обороны.

В ответ Израиль нанес серию авиаударов по целям в секторе Газа.

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