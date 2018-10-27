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В Стамбуле проходят переговоры Лаврова с главой МИД Турции

Политика

В Стамбуле начинает работу четырехсторонний саммит по Сирии

В Стамбуле проходят переговоры Лаврова с главой МИД Турции
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 13:16 — REGNUM  Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в Стамбуле проводит переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — рассказал представитель МИД Турции.

Он также отметил, что переговоров глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Франции и Германии в рамках четырехстороннего саммита по Сирии не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле открывается четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Одна из целей встречи — выработка «новых формул политического урегулирования конфликта».

В саммите также примут участие все лидеры четырех стран — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.

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Внешняя политика России
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