В Стамбуле проходят переговоры Лаврова с главой МИД Турции

Стамбул, Турция, , 13:16 — REGNUM Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в Стамбуле проводит переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сегодня, 27 октября, сообщил журналистам официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства.

«Наш министр сейчас проводит в Стамбуле переговоры с Сергеем Лавровым», — рассказал представитель МИД Турции.

Он также отметил, что переговоров глав внешнеполитических ведомств России, Турции, Франции и Германии в рамках четырехстороннего саммита по Сирии не планируется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Стамбуле открывается четырехсторонний саммит России, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Одна из целей встречи — выработка «новых формул политического урегулирования конфликта».

В саммите также примут участие все лидеры четырех стран — Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.