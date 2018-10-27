Пять тысяч крымчан не могут получить вид на жительство в России

Ханты-Мансийск, , 13:04 — REGNUM Проблемы получения вида на жительства в России ранее депортированных из Крыма граждан до сих пор упирается в законодательные пробелы. Данный вопрос поднял на заседании Совета по межнациональным отношениям руководитель общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос касается крымчан, приехавших на полуостров до 2014 года, то есть до воссоединения с Российской Федерацией.

Законодательно воспрос вроде бы решён в соответствии с пунктом 3.5 Федерального закона от 17 апреля 2017 года №77 «О внесении изменений в статью 8 и 9 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Однако внесённые изменения в закон не решили проблему с документированием вида на жительство в Российской Федерации тех граждан, которые прибыли на постоянное место жительство в республике Крым в период 2013—2014 годов, так как в связи с правовой адаптацией республики Крым в законодательном поле РФ повлекли последствия, не зависящие от иностранных граждан. И тем самым документы стали просроченными, не действительны: истёк срок действия паспорта, миграционной карты и так далее. Таким образом сегодня более пяти тысяч крымчан, из числа реабилитированных народов (речь идёт об указе президента РФ от 21 апреля 2014 года № 268 — прим. ИА REGNUM ) лишены минимальной социальной поддержки виде начисления пенсий и социальных выплат и так далее, что влечёт острую социальную проблему региона. МВД и ФМС не принимают этих граждан. Они вынуждены выезжать в Азербайджан, чтобы там выехать-заехать и потом через Дагестан получить».

Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова признала на заседании наличие проблемы. Но с каждым случаем необходимо разбираться отдельно, отмечает она.

«Есть сложности в плане того, что выявлена огромная категория, которая получала пенсию дважды: и в России, и в той стране исхода, которую предъявляли. Есть там и судебные решения разные. Для того чтобы мы урегулировали все вопросы, мы выезжали, наводили точечный порядок. Предлагаю, ещё раз направить рабочую группу. С каждым конкретно человеком проработаем и вынесем персональное решение, потому что общие подходы отрегулированы на сегодняшний день», — заявила Ольга Кириллова.

Владимир Путин дал поручение МВД России разобраться с пробелами в законодательстве и вопросами на местах.

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в России прошло в Ханты-Мансийске (Югра) под председательством главы государства 26 октября 2018 года.

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