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Кабинет министров Японии намерен провести саммит Токио-Пхеньян

Политика

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии выразил решимость во что бы то ни стало провести саммит Японии и КНДР

Токио, 27 октября 2018, 11:26 — REGNUM  В ходе интервью японскому новостному изданию «Джиджи» генеральный секретарь Кабинета Министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство «не упустит ни единого шанса» для переговоров между премьер-министров Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По сообщению японского информагентства «Джиджи», Суга опроверг распространившиеся новости о создании отделения связи в Пхеньяне. «Мы пока в поиске возможностей для встречи на высшем уровне по линии Токио-Пхеньян. Как ответственный министр, я намерен решить проблему похищенных японцев как можно скорее под руководством премьер-министра. Сейчас мы ждем результатов, которые принесет грядущий саммит Соединенных Штатов и Северной Кореи», — заявил генеральный секретарь. Проблема похищенных в 1970-х и 1980-х годах японцев одна из главных на северокорейской повестке дня японского правительства. Северная Корея, в свою очередь, в 2002 году признала 13 из 17 похищений и пять граждан Японии вернулись домой. Судьба остальных неизвестна.

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Зарубежная хроника
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