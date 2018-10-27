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Премьер Японии Синдзо Абэ обеспокоен ситуацией с правами человека в Китае

Политика

Премьер-министр Японии выразил обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в Китае

Премьер Японии Синдзо Абэ обеспокоен ситуацией с правами человека в Китае
Gusjer
Уйгурская девочка

Токио, 27 октября 2018, 10:46 — REGNUM  25 октября премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с премьер-министром КНР Ли Кэцяном. По словам представителя японского правительства, в ходе встречи Абэ упомянул соблюдение прав человека в Китае и сказал, что Япония «пристально следит» за ситуацией, имея в виду «больное место» Китайского дракона — «уйгурский вопрос».

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», Китай создал лагеря профподготовки для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Там, по уверениям властей, они обучаются праву и приобретают необходимые навыки для работы. Это сделано, прежде всего, для сдерживания и, по возможности, искоренения экстремизма. Уйгуры, которые выступали против государственного контроля, были задержаны с целью «перевоспитания», что лишь вновь вызвало опасения международного сообщества, в том числе и Японии.

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Зарубежная хроника
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