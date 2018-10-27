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Премьер Бангладеш призвала КНР усилить давление на Мьянму в деле рохинджа

Политика

Бангладеш нуждается в помощи Китая в преодолении кризиса рохинджа

Премьер Бангладеш призвала КНР усилить давление на Мьянму в деле рохинджа
Под давлением

Дакка, 27 октября 2018, 11:55 — REGNUM  Премьер-министр Бангладеш Хасина Вазед призвала КНР усилить давление на Мьянму с целью ускорить разрешение кризиса беженцев-рохинджа. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», это заявление Хасина Вазед сделала во время встречи с министром общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи, прошедшей 25 октября в резиденции премьер-министра Бангладеш в Дакке.

Хасина Вазед рассказала Чжао Кэчжи, что Бангладеш уже обсудила с Мьянмой возможность возвращения беженцев на родину и последняя согласилась предоставить рохинджа такую возможность. Однако, как заявила премьер-министр, «слова Мьянмы расходятся с ее делами», поэтому Бангладеш и просит помощи Китая в этом вопросе.

Помимо проблемы возвращения беженцев в Мьянму представители двух стран обсудили и другие актуальные вопросы на повестке дня. В частности, вопросы противодействия терроризму, кибербезопасности и двустороннего взаимодействия.

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Зарубежная хроника
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