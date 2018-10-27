Египет разместит восемь миллионов человек на Синайском полуострове

Каир, , 11:23 — REGNUM Правительство Египта выступило с заявлением, в котором высказало свое намерение разместить восемь миллионов жителей страны на Синайском полуострове. Как сообщает 25 октября международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули отметил, что развитие инфраструктуры Синайского полуострова представляет стратегическую важность для страны.

Мадбули также сказал, что север Синайского полуострова это привлекательный для инвестиций регион, если брать в расчет его потенциал с точки зрения сельского хозяйства, туризма, рыболовства и возможности использовать порты.

Премьер-министр указал на то, что развитие Синая обеспечит египтян работой и снизит уровень безработицы, а также защитит местное население от террористических атак.

Правительство Египта огласило начало работы по плану «Синай-2018», заключающееся в развитии полуострова.