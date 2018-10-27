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Администрация Трампа ввела новые санкции против Хезболлы

Политика

Администрация Дональда Трампа ввела новый пакет санкций против Хезболлы, тем самым подтвердив свою антииранскую риторику

Администрация Трампа ввела новые санкции против Хезболлы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Вашингтон, 27 октября 2018, 10:48 — REGNUM  26 октября администрация Трампа ввела новый пакет санкций против Хезболлы, военизированной ливанской шиитской организации и политической партии, тем самым демонстрируя свою антииранскую направленность. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Арабия», базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах, именно Хезболлу Вашингтон до сих пор обвиняет во взрывах казарм миротворцев во время гражданской войны в Ливане 1975−1990 гг в Бейруте в 1983 г.

Выступая в Белом доме, Дональд Трамп отметил, что в 1983 году погибло более 241 морпехов, и что «нет такой другой террористической организации, кроме Аль-Каиды (деятельность организации запрещена на территории РФ), на руках которой столько крови американцев».

Новый пакет санкций также распространяется на всех, кто решит вести бизнес с Хезболлой.

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Зарубежная хроника
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