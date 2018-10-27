Мэттис рассказал о дополнительных мерах США из-за убийства Хашогги

Манама, , 10:29 — REGNUM Глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис заявил о том, что госдеп аннулировал несколько американских виз и готовит дополнительные меры в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Такое заявление глава Петагона сделал 27 октября на саммите Manama Dialogue, проходящем в Бахрейне, его слова передает агентство Франс Пресс.

Как рассказал Мэттис, госсекретарь США Майкл Помпео, в связи с ситуацией вокруг гибели Джамаля Хашогги, «уже аннулировал визы и предпримет дополнительные меры».

Отметим, ранее 21 октября представитель госдепа США Хизер Науэрт сообщила о том, что США запретят въезд 21 подданному королевства Саудовская Аравия, которые связанны с гибелью Джамаля Хашогги.

Также отметим, журналист Джамаль Хашогги, работавший обозревателем газеты Washington Post и в 2017 году эмигрировавший в США из-за своей критической позиции по отношению к официальному Эр-Рияду, пропал в Турции 2 октября. Он исчез после того, как как зашел в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.