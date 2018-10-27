Путина просят ввести институт крым-татарологии

Ханты-Мансийск, , 11:03 — REGNUM С просьбой о создании при Российской Академии наук научно-исследовательского института крым-татарологии обратился к президенту России Владимиру Путину руководитель общества крымских татар «Инкишаф» Эскендер Билялов на выездном заседании Совета по межнациональным отношениям. Представитель республики Крым подробно остановился на вопросе сохранения крымско-татарского языка, который внесён в атлас исчезающих языков ЮНЕСКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эскендер Билялов поблагодарил главу государства за федеральный закон о родных языках, который в итоговой версии не ограничивает россиян в языковых правах и дает им возможность свободно изучать свой родной язык, а также за указ от 21 апреля 2014 года № 268 по восстановлению исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов.

Но вместе с тем попросил обратить внимание на проблему сохранения и возрождения крымско-татарского языка, «как языка народа, который подвергся политическим репрессиям по национальному признаку и более полувека был лишён возможности изучения родной речи в рамках государственной системы образования».

По мнению Эскендера Билялова, необходимо разработать и финансово обеспечить государственную целевую программу возрождения крымско-татарского языка в республике Крым. Программа должна быть ориентирована в первую очередь на создание благоприятных условий для функционирования крымско-татарского языка в разных сферах народного хозяйства республики Крым.

«Владимир Владимирович, прошу Вас содействовать принятию закона республики Крым о функционировании государственных языков региона. Создать при Российской Академии наук научно-исследовательский институт крым-татарологии. Обеспечить финансирование подготовки научных кадров и обеспечить финансирование научной деятельности такого института, в том числе крымско-татарского языкознания и литературы, этнической педагогики и психологии», — обратился с просьбой к главе государства руководитель общества крымских татар «Инкишаф».

Напомним, выездное заседание Совета по межнациональным отношениям в России прошло в Ханты-Мансийске (Югра) под председательством президента России Владимира Путина 26 октября 2018 года.

В конце заседания Владимир Путин отметил, что все поступившие предложения будут учтены.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин о хаотичных постройках: «А кто разрешение давал?»