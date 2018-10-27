Беспилотник США почти 11 часов вёл разведку у границ России

Калининград, , 09:32 — REGNUM Разведку у западных границ России вёл 26 октября в течение почти 11 часов беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС США RQ-4B Global Hawk. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов на сайте PlaneRadar.

По данным мониторинга, БПЛА вылетев с Сицилии, с территории авиабазы Сигонелла, пролетел над территориями Греции, Болгарии, Румынии, Украины и Польши. Оказавшись вблизи от границы Калининградской области, БПЛА вёл разведку в течение пяти часов, находясь при этом на территории Литвы.

Далее БПЛА перелетел в воздушное пространство Эстонии и ещё несколько часов кружил в разведывательном полёте около границ Ленинградской и Псковской областей, от Тарту до Финского залива.

Затем аппарат опять вернулся на территорию Литвы и продолжил курсировать вдоль границ Калининградской области, после чего взял курс обратно на Сицилию.

Весь полёт беспилотника вдоль российской границы продолжался примерно от 09:30 до 20:30 по московскому времени.

Напомним, что ранее самолёт-разведчик ВВС США совершил полёт у российской границы в Баренцевом море.

Читайте ранее в этом сюжете: Самолет-разведчик ВВС США вновь летал у границ России в Баренцевом море