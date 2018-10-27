Украинский политик заявил, что больше всех от санкций ЕС теряет Украина

Киев, , 08:45 — REGNUM Страны Евросоюза возмещают потери от антироссийских санкций за счет Украины, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Полочанинов в эфире телеканала NEWSONE.

Украинский политик констатировал неэффективность антироссийских экономических санкций, которые вводит Евросоюз. Полочанинов заявил, что от санкций страдает не только российская экономика, но и экономика Евросоюза.

«Если Евросоюз где-то теряет, то ему нужно где-то находить» — отметил Владимир Полочанинов.

Бывший депутат добавил, что это приводит к тому, что Украина теряет от антироссийских санкций в два раза больше, чем Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Европейский союз продлил до марта 2019 года санкции в отношении граждан России и организаций, имеющих отношение к «подрыву территориальной целостности Украины».