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Украинский политик заявил, что больше всех от санкций ЕС теряет Украина

Политика

Бывший депутат констатировал неэффективность антироссийских экономических санкций

Украинский политик заявил, что больше всех от санкций ЕС теряет Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 27 октября 2018, 08:45 — REGNUM  Страны Евросоюза возмещают потери от антироссийских санкций за счет Украины, заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Полочанинов в эфире телеканала NEWSONE.

Украинский политик констатировал неэффективность антироссийских экономических санкций, которые вводит Евросоюз. Полочанинов заявил, что от санкций страдает не только российская экономика, но и экономика Евросоюза.

«Если Евросоюз где-то теряет, то ему нужно где-то находить» — отметил Владимир Полочанинов.

Бывший депутат добавил, что это приводит к тому, что Украина теряет от антироссийских санкций в два раза больше, чем Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре Европейский союз продлил до марта 2019 года санкции в отношении граждан России и организаций, имеющих отношение к «подрыву территориальной целостности Украины».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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