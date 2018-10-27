Заместитель главы МИД КНДР отправился с визитом в Москву

Пхеньян, , 08:18 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел КНДР Син Хон Чхоль направился в Москву с визитом, сообщает 27 октября официальный Facebook российского посольства в Северной Корее.

В сообщении говорится, что Син Хон Чхоля в аэропорту Пхеньяна провожал посол России в КНДР Александр Мацегора, а также сообщается, что замглавы МИД Северной Кореи отправился в столицу России для участия в мероприятиях, посвященных 200-летию основания Института востоковедения Российской академии наук, намеченных на 29 октября.

Также, как сообщает посольство России в КНДР, в ходе визита запланировано проведение консультаций Син Хон Чхолем с его российским коллегой И.В. Моргуловым: «по широкому кругу вопросов двусторонних отношений».

Отметим, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила по итогам своего официального визита в КНДР о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов посетить Россию с официальным визитом в ближайшее время. Затем, в преддверии визита Син Хон Чхоля в Москву замглавы МИД РФ И.В. Моргулов сообщил, что сроки визита Ким Чен Ына для его встречи с президентом России Владимиром Путиным согласуются.