Главы 15 государств будут присутствовать на инаугурации президента Мексики

Мехико, , 07:52 — REGNUM Главы Боливии и Венесуэлы будут присутствовать на церемонии инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом сообщил 27 октября в своём Twitter будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Эбрард заявил об участии в церемонии глав 15 государств. Президент Многонационального государства Боливия Эво Моралес Айма и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос, по словам Эбрарда, подтвердили своё присутствие на церемонии. При этом Боливарианская Республика Венесуэла должна будет официально объявить о своём участии.

Стоит отметить, что приглашения на церемонию инаугурации избранного главы Мексики отправлены также Папе Римскому Франциску и президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля текущего года. Мануэль Лопес Обрадор выступал на выбор как кандидат от коалиции левых сил. Он победил на выборах, набрав более 40% голосов избирателей. Церемония инаугурации состоится 1 декабря.