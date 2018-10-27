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Главы 15 государств будут присутствовать на инаугурации президента Мексики

Политика

Венесуэла должна официально объявить о своём участии

Главы 15 государств будут присутствовать на инаугурации президента Мексики
Иллюстрация: Lopezobrador.org.mx
Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мехико, 27 октября 2018, 07:52 — REGNUM  Главы Боливии и Венесуэлы будут присутствовать на церемонии инаугурации президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Об этом сообщил 27 октября в своём Twitter будущий глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Эбрард заявил об участии в церемонии глав 15 государств. Президент Многонационального государства Боливия Эво Моралес Айма и президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос, по словам Эбрарда, подтвердили своё присутствие на церемонии. При этом Боливарианская Республика Венесуэла должна будет официально объявить о своём участии.

Стоит отметить, что приглашения на церемонию инаугурации избранного главы Мексики отправлены также Папе Римскому Франциску и президенту России Владимиру Путину.

Напомним, что президентские выборы в Мексике состоялись 1 июля текущего года. Мануэль Лопес Обрадор выступал на выбор как кандидат от коалиции левых сил. Он победил на выборах, набрав более 40% голосов избирателей. Церемония инаугурации состоится 1 декабря.

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