Слушания по делу Бутиной перенесены судом США почти на месяц

Вашингтон, , 07:47 — REGNUM Новые судебные слушания по делу российской гражданки Марии Бутиной, обвиняемой в США в шпионаже, были перенесены с 13 ноября на 6 декабря. Соответствующая информация появилась накануне, 26 октября, в электронных базах данных окружного суда Вашингтона.

Предыдущее заседание по делу Бутиной состоялось 10 сентября. Тогда же было определено, что следующее заседание пройдёт 13 ноября. Однако судья Таня Чаткэн решила перенести заседание на 6 декабря, ссылаясь на «сложность дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бутина была задержана в США 15 июля. Гражданку России обвиняют в деятельности в качестве незарегистрированного агента, а также в попытке проникновения в компании, которые имею влияние на американскую политику. По совокупности обвинений Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

При этом никаких внятных доказательств против Бутиной нет и даже в самих США уже говорят о политической мотивировке обвинений.