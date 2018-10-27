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ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел

Политика

По Израилю были выпущены более 80 ракет

ВВС Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
Иллюстрация: Idf.il
ВВС Израиля

Иерусалим, 27 октября 2018, 07:30 — REGNUM  Военно-воздушные силы Израиля атаковали 80 целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел, произведенный накануне, 26 октября. Об этом сегодня, 27 октября, сообщается на официальном сайте Армии обороны Израиля.

Накануне стало известно о ракетном обстреле территории Израиля с территории сектора Газа. Всего израильские военные зафиксировали около 30 ракетных пусков. Часть ракет удалось перехватить израильской системе противовоздушной обороны.

В ответ на ракетный обстрел израильские боевые самолеты и вертолеты атаковали объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Уточняется, что были атакованы объекты в городах Хан-Юнис, Дир-эль-Балех, Тель-Заатар и Джабалия. Также были атакованы два крупных объекта ХАМАС в городе Аль-Атар и районе Нецарим. Кроме того, авиаудар был нанесен по учебному центру ХАМАС в городе Рафака.

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