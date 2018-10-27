МИД РФ: У России и США разное отношение к войне

Нью-Йорк, США, , 07:21 — REGNUM Российская Федерация будет защищать свою территориальную целостность, принципы и граждан, а Соединённые Штаты Америки «готовят войну». Такое заявление сделал накануне, 26 октября, заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями министерства иностранных дел России Андрей Белоусов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Напомним, что Первый комитет Генассамблеи ООН отказал в рассмотрении российского проекта резолюции по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва намерена использовать весь потенциал ООН для того, чтобы убедить США в необходимости договора, однако пока это не слишком удается. К тому же США вознамерились ликвидировать ДРСМД во что бы то ни стало, так что договор фактически обречен. Может быть формально договор и удастся сохранить, но фактически США его уже не выполняют.

Действия США вызывают тревогу не только в России, но и других странах мира. Белоусов, выступая на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, подчеркнул, что российские граждане готовятся защищать свою Родину, свою территориальную целостность, свои принципы и людей.

При этом у России и США наблюдаются серьезные отличия в плане подхода к войне.

«И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а США готовят войну», — сказал Белоусов.