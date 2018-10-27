Суббота, 27 Октября 2018 года
06:39:15 МСК

Корреспондент Die Welt назвал учения НАТО «баловством»

Политика

НАТО не хватает внятной стратегии по отношению к России

Корреспондент Die Welt назвал учения НАТО «баловством»
Дом инвалидов — музей армии — солдатики

Москва, 27 октября 2018, 05:50 — REGNUM  Ни одна из стран — членов блока НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не считает, что Москва планирует нападение, заявил журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

По его словам, несмотря на разногласия в Североатлантическом альянсе, никто не видит признаков подготовки Москвы к нападению. В связи с этим он считает, что учения НАТО Trident Juncture в Норвегии являются «баловством», смысл которого ему непонятен. Шильц отметил, что НАТО не хватает внятной стратегии по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Норвегии стартовали учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture), в которых принимают участие 50 тысяч военнослужащих, 10 тысяч боевых машин, а также флот и авиация. В маневрах участвуют представили 31 страны, в том числе Финляндии, Швеции и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Учения НАТО «Единый трезубец» бессмысленны, пока у РФ есть ядерное оружие?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить