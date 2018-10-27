Корреспондент Die Welt назвал учения НАТО «баловством»

Москва, , 05:50 — REGNUM Ни одна из стран — членов блока НАТО, кроме Польши и стран Прибалтики, не считает, что Москва планирует нападение, заявил журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильц.

По его словам, несмотря на разногласия в Североатлантическом альянсе, никто не видит признаков подготовки Москвы к нападению. В связи с этим он считает, что учения НАТО Trident Juncture в Норвегии являются «баловством», смысл которого ему непонятен. Шильц отметил, что НАТО не хватает внятной стратегии по отношению к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в Норвегии стартовали учения НАТО «Единый трезубец» (Trident Juncture), в которых принимают участие 50 тысяч военнослужащих, 10 тысяч боевых машин, а также флот и авиация. В маневрах участвуют представили 31 страны, в том числе Финляндии, Швеции и Украины.

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