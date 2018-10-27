Суббота, 27 Октября 2018 года
06:38:28 МСК

Трамп: Моя победа на выборах — худшее известие для России

Политика

Он считает, что Россия ждала победы Хиллари

Трамп: Моя победа на выборах — худшее известие для России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Трампарарамп

Шарлотт, США, 27 октября 2018, 05:30 — REGNUM  Победа на выборах президента США Дональда Трампа — это худшее, что могло случиться с Россией, заявил американский президент во время своего MAGA-ралли (встреча со сторонниками Трампа) в Северной Каролине.

«Вот что я вам скажу, моя победа на выборах — худшее, что могло бы произойти с Россией», — заявил он.

При этом Трамп добавил, что ему нравится дружить с Китаем, КНДР, Россией и Японией, а также подчеркнул, что у него была «хорошая» встреча с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, президент США Дональд Трамп неоднократно на своих встречах со сторонниками упоминал, что российские властные круги якобы ждали и хотели победы Хиллари Клинтон на выборах американского президента в 2016 году.

По словам Трампа, все разговоры о его причастности к так называемому российскому вмешательству в выборы являются лживыми. Он подчеркивает, что связи с российской властью были именно у Хиллари Клинтон.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это потрясающе!» — Трамп рассказал о сговоре Хиллари с русскими

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить