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Суд признал законным запрет Удальцову посещать массовые мероприятия

Политика

И отклонил жалобу оппозицонера

Суд признал законным запрет Удальцову посещать массовые мероприятия
Владимир Беляев © ИА Красная Весна
Сергей Удальцов

Москва, 27 октября 2018, 05:11 — REGNUM  Мосгорсуд подтвердил законность установленного административного надзора за оппозиционером Сергеем Удальцовым, сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-служба суда.

Ранее Удальцов подал жалобу на решение Симоновского суда об установлении административного надзора и запрета посещать митинги, демонстрации и шествия. Однако Мосгорсуд признал правомочным приговор Симоновского суда и отклонил жалобу оппозиционера.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября Симоновский суд установил для оппозиционера Сергея Удальцова запрет на посещение массовых мероприятий, в частности митингов, шествий и демонстраций сроком на три года. Помимо этого, на Удальцова наложен административный надзор и запрет на выезд за пределы Московской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Удальцову запретили три года ходить на митинги

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