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«Дело Хашогги»: полиция Стамбула добралась до канализации консульства

Политика

Обследование проведено с использованием видеокамер

«Дело Хашогги»: полиция Стамбула добралась до канализации консульства
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Джамал Хешогги

Стамбул, Турция, 27 октября 2018, 05:06 — REGNUM  Осмотр канализации под консульством Саудовской Аравии в Стамбуле проведен турецкой полицией в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Anadolu.

Уточняется, что обследование проведено с использованием видеокамер. Разъяснений и уточнений по этому поводу пока не поступало.

Напомним, в Турции продолжается расследование исчезновения Хашогги, турецкие власти рассматривают версию убийства, которое было подготовлено, как они считают, саудовскими властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября было замечено, что из саудовского консульства неизвестными вынесены три чемодана и черный пластиковый пакет.

Читайте ранее в этом сюжете: Из консульства Саудовской Аравии вынесли неизвестный груз

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Исчезновение журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле
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