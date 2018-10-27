«Дело Хашогги»: полиция Стамбула добралась до канализации консульства

Стамбул, Турция, , 05:06 — REGNUM Осмотр канализации под консульством Саудовской Аравии в Стамбуле проведен турецкой полицией в рамках расследования убийства журналиста Джамаля Хашогги, сообщает Anadolu.

Уточняется, что обследование проведено с использованием видеокамер. Разъяснений и уточнений по этому поводу пока не поступало.

Напомним, в Турции продолжается расследование исчезновения Хашогги, турецкие власти рассматривают версию убийства, которое было подготовлено, как они считают, саудовскими властями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 октября было замечено, что из саудовского консульства неизвестными вынесены три чемодана и черный пластиковый пакет.

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